Mercedes-Benzin ensimmäinen pick-up-malli rantautuu marraskuussa Suomeen. Tarjolle tulee kolme, niin maastoon kuin kaupunkiin tarkoitettua versiota. Hinnat julkaistaan syyskuun aikana.

Mallisto käsittää käyttötarpeesta riippuen kolme eri vaihtoehtoa. Perusmalli X-Class Pure on työkäyttöön tarkoitettu versio. X-Class Progressive ja malliston huipulla X-Class Power ovat sitten enemmän kaupunkimaisiin ympäristöihin ja autoiluun sekä harrastuskäyttöön tarkoitettuja, muotoilua ja mukavuutta korostavia malleja.

”Pick-up-segmentin rajat venyvät, eivätkä ne ole pelkästään raakoja työkaluja, vaikka se edelleen niiden vahva perusta onkin. Ne ovat myös paljon muuta. Avolavat ovat kuin pakettiautot. Niiden laatu ja taso ovat kohentuneet viimeisten vuosien aikana ja mahdollisuuksia on moneen. Me näemme, että tällä tulee olemaan oma paikkansa ja kysyntää, ” Veho Hyötyajoneuvojen myyntijohtaja Jani Tolonen kertoo.

Mercedes-Benzin uusi X-sarja valmistetaan yhteistyössä Renault-Nissanin kanssa. Eurooppaan tarkoitetut autot valmistetaan Nissanin tehtaalla Barcelonassa.

Perinteinen rakenne

X-Class pohjautuu Nissan Navaraan ja se on rakennettu tikapuurungon päälle. Taka-akseli on tuettu viidellä tukivarrella ja on kierrejousitettu. Auto on 5340 mm pitkä ja1920 mm leveä akselivälin ollessa 3150 mm. Suurin kantavuus on 1042 kg ja jarrullisen perävaunun paino mallista riippuen 1650-3500 kg.

Moottorina käytetään Nissanin 2,3 litraista 4-sylinteristä commonrail-dieseliä. Yhdellä turbolla varustettu X 220d tuottaa 120 kW ja kahden ahtimen X 250d 140 kW tehoa. Molemmat ovat saatavana sekä takavetoisina malleina että kytkettävällä nelivedolla varustettuna. Voiman välittää kuusivaihteinen käsivalintainen vaihteisto. X 250d on saatavilla 7-nopeuksisella automaatilla varustettuna.

”Perusmoottori tulee Nissanilta, mutta esimerkiksi elektroniikassa on paljon Daimlerin tekniikkaa,” Tolonen kertoo.

Moottorivalikoima täydentyy elokuussa 2018, jolloin tarjolle tulee Mercedes-Benzin oma 190 kW tehoinen V6-diesel. Tällöin autossa on vakiovarusteena jatkuva 4Matic-neliveto ja 7G-Tronic Plus -automaattivaihteisto.

Kaikissa X-sarjan nelivetomalleissa on vakiona DSR-alamäkihidastin ja alennusvaihde. Valinnaisvarusteena taka-akselille saa tasauspyörästön lukon.