Vredon edustuksia Ab Tomas Kjellmannille

Hollantilainen Vredo on tehnyt maahantuontisopimuksen Ab Tomas Kjellmannin kanssa. Sopimus käsittää ajettavien Vredo-lietevaunujen ja nurmen suorakylvökoneiden maahantuonnin, varaosa- ja huoltotoiminnot. Aikaisemmin Suomessa Vredoa edustanut Atte Aittola (Kosken Kone Oy) jatkaa huollon ja teknisen tuen parissa.

Ab Tomas Kjellman on Suomalainen perheyritys, joka on erikoistunut karjataloudessa käytettävien varaosien ja maatalouskoneiden maahantuontiin. Yrityksen uusista edustuksista Vredon levittimet on suunniteltu suurten lietemäärien vuosittaiseen multaamiseen, ja ne ovat erityisesti urakoitsijoiden suosiossa. Vredon ohjaustekniikalla saadaan pyörät kulkemaan eri raiteita ja 50/50 akselipainojakaumalla saadaan pellon tiivistyminen minimoitua. Vredon kehittämällä kaksoiskiekkomultaimella sijoitetaan liete nurmen alle ja näin saadaan typen haihtuminen ilmaan estettyä.

Vredon nurmen suorakylvökoneita käytetään nurmien uudistamiseen sekä viheralueiden, puistojen ja golfkenttien hoitoon. Vredo kylvää heinänsiemenen nurmen alle, jolloin nurmi uudistuu tasaisesti kuivankin kasvukauden aikana.