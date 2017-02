Volvo-voimaiset Ecologit lisääntyvät

Ruotsalaisvalmistaja Ecolog jatkaa mallistonsa uudistusta. Nyt uudistuvat keväälla 2017 kaksi järeintä kuormatraktorimallia, uudet mallit ovat 574E ja 594E. Aikaisemmin esiteltyjen E-sarjan harvestereiden tavoin ovat uutuudet varustettu Volvo Pentan moottoreilla, tyyppiä D8.

574E ja 594E kuormatraktoreissa on myös uusi, avarampi ohjaamo. Ohjaamon ikkunapinta-alaa on suurennettu ja sivuikkunoiden ulottuminen alemmas parantaa näkyvyyttä eturenkaisiin. Valaistuksessa on saatavissa lisävarusteena sivulasien alapuolelle sijoittuvat Led-valopalkkimalliset valaisimet. Koneen ohjausjärjestelmänä toimivan IQUAN MD4 -järjestelmän näyttö on myös suurempi ja se toimii kosketusnäyttöperiaatteella. Koneiden huollettavuuden helpottamiseksi on huoltoa vaativien komponenttien sijoittelua keskitetty samalle puolelle runkoa.