Volvo FE on nyt saatavana 350 hv/1400 Nm moottorilla uudella etuakselilla ja enintään yhdeksän tonnin akselipainolla. Uudistus monipuolistaa FE:n käyttökohteita jakelukuljetuksissa, kevyessä maansiirrossa ja jätekuljetuksissa.

Volvo FE 350 on suunniteltu 44 tonnin kokonaisyhdistelmämassoille ja sitä voi käyttää sekä peruskuorma-autona että perävaunun vetoautona. Kippiauto, nosturiauto ja jäteauto ovat esimerkkejä kolmiakselisista käyttötehtävistä, joissa lisäteho voi auttaa parantamaan tuottavuutta. D8K 350 Euro 6 -moottori on saatavana kaikkiin ohjaamoihin, myös matalalattiaohjaamoon. Moottori voidaan yhdistää Volvon I-Shift -vaihteistoon tai täysautomaattiseen vaihteistoon. Akselistokokoonpanoina on tarjolla 4x2, 6x2, 6x4. FE on saatavana myös 4x2-vetoautona. Etuakselit on saatavilla 7,1–9 tonnin akselipainolla ja taka-akselit 13–23 tonnin akselipainolla.

Volvo FE 350 myynti aloitetaan kesäkuun lopussa, ja tuotanto alkaa syyskuussa. Lisäuutisia FE-mallistosta julkaistaan vaiheittain syksyn 2017 aikana.

Dieselillä toimivan Volvo FE 350:n esittelyn yhteydessä Volvo Trucks laajentaa myös kaasumoottoria suosivien asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia. CNG-käyttöinen Volvo FE 320 on nyt saatavilla päiväohjaamolla, lepo-ohjaamolla, makuuohjaamolla tai matalalattiaohjaamolla.