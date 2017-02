Valtran uusi A-sarja esiteltiin Sima-näyttelyssä

Valtran uusi A-sarja julkistettiin Ranskassa meneillään olevassa Sima-näyttelyssä. Uusi A-sarja kattaa entistä suuremmat teholuokat. Malleja on tarjolla seitsemän, pienin on A74 ja suurin A134. Mallien tehot ovat 70–130 hevosvoimaa.

Muutokset edelliseen mallisarjaan verrattuna ovat mittavia, täysin uusiksi on mennyt muun muassa ohjaamo ja voimansiirto. Ohjaamo on kotimaista tuotantoa, voimansiirron toimittaja on kuitenkin vaihtunut.

Mallista riippuen moottori on joko 3- tai 4-sylinterinen, akseliväli riippuu moottorista. Uusi ohjaamo on entistä tilavampi ja kuljettajan istuin kääntyy edelleen 180 astetta ympäri. Polttoainetankki ei ole enää rungon sisällä, mutta metsäkäyttöä ajatellen on saatavilla lisävarusteena joko metallitankki tai muovitankkia suojaava panssarointi.

A-sarjasta valmistetaan sekä mekaanisella suunnanvaihtimella varustettuja perusmalleja että sähköhydraulisella suunnanvaihtimella varustettuja HiTech-malleja. HiTech-mallit noussevat Suomessakin selvästi suositummiksi.