Valtran helmikuussa Pariisissa lanseeraama SmartTouch-kyynärnoja on voittanut Red Dot 2017 -muotoilupalkinnon. Valtran N4-sarja sai samassa kilpailussa kunniamaininnan.

”Valtra SmartTouch -kyynärnojan voitto lämmittää, koska olemme viime vuosina panostaneet erityisesti käytettävyyteen ja hyvään käyttäjäkokemukseen, joista asiakas saa konkreettista hyötyä jokaisena työpäivänä”, kertoo Valtran toimitusjohtaja Jari Rautjärvi.

SmartTouch -kyynärnojassa kaikki hallintalaitteet on loogisesti sijoitettu ja käden ulottuvilla. Muotoilussa on kiinnitetty erityistä huomiota ergonomiaan, käyttömukavuuteen, helppouteen ja selkeyteen; myös materiaalit on suunniteltu käyttöön sopiviksi ja toimintoja tukeviksi.

"Nämä kaksi Red Dot 2017 -palkintoa osoittavat jälleen, kuinka teollisen muotoilun avulla voi saada kaiken hyödyn irti viimeisimmästä teknologiasta ihmisen ja käyttäjän ehdoilla”, kertoo Valtran teollisesta muotoilusta ja käyttäjäkokemuksesta vastaava Kimmo Wihinen.

Tänä vuonna Red Dot -muotoilukilpailuun osallistui yli 5 500 tuotetta 55 maasta. Palkintoraatiin kuului 40 kansainvälisen muotoilun huippuasiantuntijaa. Vuoden 2017 Red Dot -palkinnot luovutetaan voittajille 3. heinäkuuta Essenin Aalto-oopperatalossa Saksassa.