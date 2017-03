Valmet Automotive on solminut Mercedes-Benzin kanssa sopimuksen uuden kompaktiluokan automallin valmistamisesta. Valmet Automotive käynnistää projektin välittömästi. Tuotanto alkaa vuoden 2018 toisella puoliskolla.

Uudesta mallista ei ole kerrottu julkisuuteen mitään muuta kuin että se on kompaktiluokan (A/B-segmentti) henkilöauto. Huomioitavaa on myös se, että tuotantosopimus on allekirjoitettu huomattavasti aiemmin kuin nyt tuotannossa olevien Mercedes-Benz A-sarjan ja GLC:n tuotantosopimukset. Lisäksi tuotannossa ovat Lamborghini Avantor -kattojärjestelmät.

Valmet Automotiven toimitusjohtaja Ilpo Korhonen kertoo, että sopimus vakiinnuttaa Uudenkaupungin tehtaan tuotannon useiksi vuosiksi. Sopimuksen myötä Uudessakaupungissa alkaa välittömästi useiden kymmenien miljoonien eurojen arvoiset investoinnit. Esimerkiksi A-sarjan korihitsaamo päivitetään. Myös maalaamossa ja kokoonpanossa tapahtuu muutoksia.

Lisäksi tehdasalueen infraan, kuten pysäköintipaikkoihin, sosiaalitiloihin, ruokaloihin ja toimihenkilöiden tilohin tehdään merkittäviä laajennuksia.

Uuden sopimuksen myötä Valmet Automotive aloittaa merkittävän rekrytointikampanjan. Uuteenkaupunkiin palkataan 1060 uutta autonrakentajaa hitsaamoon, maalaamoon, kokoonpanoon sekä sisäiseen logistiikkaan. Lisäksi toimihenkilöiden määrä kasvaa, eivätkä he ole mukana näissä lukemissa. Kun viime syksynä julkaistiin merkittävä rekrytointitarve, on lukumäärä kasvanut siitä 1800 henkilöön.

Tällä hetkellä Uudenkaupungin tehtaan henkilömäärä on noin 2300. Vuoden jälkipuoliskolla henkilömäärän arvioidaan olevan noin 3700.