Rajamäellä järjestetään 17.10. klo 16-20 infotilaisuus, jossa esitellään tietotekniikan hyödyntämistä koneurakoinnissa.

Tilaisuudessa konetöihin uuden teknologian ratkaisuja tarjoavat yritykset, kuten Valtra, Suonentieto, Hankkija ja GeoTrim esittelevät tuotteitaan ja niiden käyttömahdollisuuksia koneurakoinnissa. Lisäksi Destia kertoo kokemuksia aliurakoitsijoiden ajoneuvoseurannasta tieurakoinneissa.

Osallistuminen on maksutonta ja tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 15.10.2017 mennessä: Eerikki Kaila, TTS, 044 714 3693 tai sähköpostilla eerikki.kaila@tts.fi.

Paikka: TTS Työtehoseura puutarhatalo, rakennus 18, Kiljavantie 6, Rajamäki

Tilaisuuden järjestäjä on Uus-Urakka-hanke. Hankkeen kotisivut: www.tts.fi/uus-urakka