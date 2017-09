Stihl esittelee uuden MS 500i -mallin, joka on maailman ensimmäinen sarjatuotannossa oleva moottorisaha sähköisesti ohjatulla polttoaineen ruiskutuksella. Uusi tekniikka on tuonut lisää voimaa ja paremman teräketjun kiihtyvyyden.

Kevyestä rakenteesta johtuen MS 500i:n teho-paino-suhde 1,3 kg / kW on hyvä. Lisäksi sahan käyttöominaisuuksia on hiottu paremmiksi ja huoltoa yksinkertaistettu. Moottorisahan ohjausyksikössä on vikamuisti, tämäkin ensimmäisenä sarjatuotantosahassa. Kaasuttimen korvaaminen sähköisesti ohjatulla polttoaineen ruiskutuksella parantaa myös käynnistyvyyttä, sillä seos voidaan optimoida ympäröiviin oloihin jo käynnistyksessä.

Suuritehoinen MS 500i on tarkoitettu ammattikäyttöön.