Metsäkonevalmistaja Prosilva on vahvasti panostanut viimeisten vuosien aikana tela-alustaisiin, sekä tela/pyöräalustaisten koneiden kehitykseen ja valmistukseen. Viimeisin tulokas on täystela-alustainen F4-kuormatraktori. Sen myötä Prosilva lopettaa HSM-merkkisten peruskoneiden käytön kuormatraktoreissaan.

Prosilvan viimeisten vuosien malliuudistus on tuonut markkinoille S-sarjan harvesterit. S4 on nelipyöräinen, S5 kuusipyöräinen ja S6 tavanomaisesta poikkeavan suurikokoisilla renkailla varustettu 6-pyöräinen malli. S4 on varustettavissa myös eturungon telastolla. Kuormatraktorimallina on ollut pidempään mallistoon kuulunut, saksalaisvalmistaja HSM:n perusrunkoon toteutettu täystelamalli, sekä viimeiset pari vuotta myös pyörä/telayhdistelmällinen F2. Nyt HSM-versio korvataan F4-mallilla, joka on kokonaan Prosilvan toteuttama kokonaisuus. Se on käytännössä keinuvalla ja korkeussäädettävällä etutelastolla varustettu F2. Ensimmäinen F4 toimitettiin huhtikuun alussa Ranskaan. Kone varustellaan Hollannissa pihtipankkovarustuksella, ja sitä tullaan käyttämään pehmeillä mailla tapahtuvassa järeiden puiden kokorunkokorjuussa. Tästä syystä F4:ssä käytetään järeää Mesera 142F-nosturia. Koneen kotimaisuusaste on korkea, sillä käytännössä vain moottori ja hydraulikomponentit ovat ulkomaisilta valmistajilta.