Suomalainen Maston Oy on kehittänyt uuden 2-komponenttisen spraymaalin. valmistajan mukaan ensimmäistä kertaa maailmassa 2-komponenttinen maali ja kovettaja ovat yhdessä purkissa.

Maston pitää uuden tuotteensa suurimpana hyötynä sen pitkää käyttöikää. Kaksikomponenttinen spraymaali on aina käyttövalmis, ja sen säilyvyysaika on useita vuosia. Perinteisessä 2-komponenttisen ratkaisun maali ja kovettaja sekoitetaan, maalin kuivuminen alkaa välittömästi ja sen käyttöikä on lyhyt.

Maston 2K -maalissa kemiallinen kovettuminen alkaa vasta, kun maalia suihkutetaan ilmakehään. Mastonin antamien tietojen mukaa maalilla on samat ominaisuudet kuin ammattilaisten käyttämillä 2-komponenttimaaleilla, kuten pinnan kovuus, kemiallinen kestävyys (mm. bensiini), kiilto, tarttuvuus ja korroosion kestävyys. Maalin luvataan tarttuvan lujasti lähes mille tahansa pinnalle. Sillä voidaan maalata myös aikaisemmin maalatulle pinnalle.

Maston 2K -maalilla maalataan kuten perinteisellä spraymaalilla ja sen luvataan soveltuvan myös ammattimaiseen käyttöön. Tuotetta myydään autoilun ja maalauksen erikoisliikkeissä.