AlfaFlame Oy on tuonut markkinoille toisen sukupolven täysin uusitun AlfaFlame M17 -biolämpökontin. Asiakkaina ovat pääsääntöisesti viljanviljelytilat, kasvihuoneyrittäjät sekä muut suurta lämpötehoa tarvitsevat kohteet. Uuni toimii ilmasta ilmaan -periaatteella.

Kontissa on 18 kuution vetoinen hakevarasto, jossa on nelilapainen jousipurkain. Palopään nimellisteho on 600 kW. Kontissa on hydraulisesti nousevat katot sekä uunihuoneelle että hakevarastolle. Lämmitetty ilma puhalletaan kahdella 7,5 kW:n radiaattoripuhaltimella.

AlfaFlame Oy on Salon Kuusjoella vuonna 2013 perustettu suomalainen perheyritys.