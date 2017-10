KoneAgria-messuilla 12.-14.10. esitellään Mercedes-Benz Unimog, joka on pian Suomessa mahdollista rekisteröidä T1b-luokan traktoriksi. Tässä ajoneuvoluokassa ajonopeus on 80 km/h.

Mercedes-Benz Unimog -työlaitealustat U427 ja U430 Agri ovat nähtävänä KoneAgria 2017 -messuilla ensimmäistä kertaa Suomessa. Vuoden 2018 alkupuolelta lähtien nämä traktoriksi rakennetut Unimogit on Suomessa rekisteröitävissä T1b-luokan traktoriksi. Ajonopeus on silloin 80 km/h.

Unimog tulee kilpailemaan perinteisempien traktoreiden kanssa luonnollisesti suuremmalla maantienopeudella, mikä tehostaa ajoihin kuluvaa aikaa, jos etäisyydet ovat suurempia. Tämän lisäksi Unimogin luvataan tarjoavan monia muitakin etuja, kuten ylivoimaisen näkyvyyden eteenpäin.

Unimogiin on saatavana traktorivarusteena etu- ja takanostolaitteet. Etu-ulosotto tarjoaa 160 kW:n tehon, jolloin Unimogin edessä voidaan käyttää vaikka suuritehoisia lumilinkoja. Unimogin takaulosotto on suoran voiman ulosotto, jolloin maksimiteho on 220 kW.

Saksassa Unimogin on voinut rekisteröidä maataloustraktoriksi jo vuosien ajan. Unimogin erilaiset työlaitealustat ovat siellä tuttu näky mitä monipuolisimmissa yhteiskunnan infrastruktuurin kunnossapitotehtävissä. Muutaman viime vuoden ajan Mercedes Benz on tarjonnut Unimogeja aktiivisesti myös maatalouden tarpeisiin.