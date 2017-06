Dinolift Oy on esittellyt uuden, parannetun version itsekulkevasta DINO 280RXT -henkilönostimesta. Suomen ensiesittely on Maxpo-messuilla syyskuussa.

DINO 280RXT on kevyt, erilaisille alustoille sopiva, itsekulkeva henkilönostin, jonka maksimi työskentelykorkeus on 28 metriä. Tukijalkojensa ansiosta se sopii kohteisiin, joissa on painorajoituksia tai tarvitaan hyviä tuentaominaisuuksia. Uusi puomiprofiili tarjoaa paremman ulottuvuuden (max. sivu-ulottuma 16 m) ja aiempaa enemmän kantavuutta henkilökoriin. Käyttäjälle se tarjoaa lisäksi huomattavasti paremmat ylös- ja sivulle -ominaisuudet sekä jibi-puomin.

“Olemme kuunnelleet asiakkaitamme, ja saatu palaute näkyy tuotekehityksessä. Kaikki nykyisen RTX-sarjan hyvät ominaisuudet on säilytetty ja uusia on lisätty käyttökokemuksen ja kokonaissuorituskyvyn parantamiseksi” sanoo Karin Nars Dinoliftiltä.

DINO 280RXT on Suomen ensi-esittelyssä Maxpo-messuilla Hyvinkäällä 7.–9.9.2017.