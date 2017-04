Triotec Oy aloittaa yhteistyön itävaltalaisen Schauer Agrotronic GmbH:n kanssa. Sopimuksen myötä Triotecin tuotevalikoima laajenee.

Lähinnä siipikarjantuotantotekniikan osaajana tunnettu Triotec Oy on tehnyt yhteistyösopimuksen itävaltalaisen Schauer Agrotronic GmbH:n kanssa. Yhteistyön ansiosta Triotec voi nyt tarjota siipikarjantuotantolaitteiden lisäksi Schauerin ruokintajärjestelmiä nauta- ja sikatuotantoon sekä hevostiloille.

Yhteistyösopimus laajentaa myös Schauerin tuotteiden valmistusta Suomeen, sillä Triotec Oy:n tehtaalla Koski Tl:ssä räätälöidään ja rakennetaan jatkossa Schauerin nauta- ja hevoskalusteita suomalaisille eläintiloille

”Painavat ja vähän työtä vaativat osat on huomattavasti edullisempi valmistaa Suomessa ja paljon työtä vaativat ja suuret volyymit on edullisempi valmistaa Itävallassa”, selventää Triotecin tuotepäällikkö Lauri Matintalo. Matintalolla on pitkäaikainen erikoisosaaminen Schauerin sika-, nauta- ja hevostuotteiden myynnistä ja lisäksi kokemusta siipikarjantuotantolaitteiden ja siilojen myynnistä.

”Täyden palvelun talona tarjoamme asiakkaillemme kaiken osaamisen saman katon alta. Suunnittelijamme ovat asiantuntevia ja pystymme tarjoamaan monenlaisia tuotteita joustavasti asiakkaiden toiveiden mukaisesti”, Matintalo kertoo.

Tulevaisuudessa Triotecin varastosta löytyy merkittävä osa Schauerin kalusteista. Triotecin ja Schauerin yhteistyön lisäksi NHK-Keskuksen ja Schauerin yhteistyö säilyy ennallaan.