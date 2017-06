Perjantaina 9.6.2017 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK järjestää historiallisen työhevos-, traktori- ja työkonekavalkadin Helsingissä. Kulkueeseen osallistuu suomenhevosia ja noin sata konetta ja traktoria. Tapahtuma on osa MTK 100 ja Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumia.

Huomenna perjantaina 9.6. Helsingin Rautatientorilla on näytillä historiallisia traktoreita ja muuta maa- ja metsätalouden työkonekalustoa sadan vuoden ajalta. Torilta löytyvät myös uusimmat työkoneet Valtralta, Ponsselta ja Sampo Rosenlewiltä. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ja MTK:n satavuotisjuhlan kunniaksi järjestettävä tapahtuma on avoinna kello 9–15. Torilla on luvassa maaseutuhenkistä ohjelmaa, nähtävää ja koettavaa koko perheelle.

Noin sadan maaseudun työkoneen ja suomenhevosten kavalkadi lähtee liikkeelle Kaisaniemen puistokujalta kello 13.15. Kulkue kulkee reittiä Kaisaniemen puistokuja – Läntinen Teatterikuja – Rautatieaseman edusta – Kaivokatu – Asema-aukio – Postikatu – Mannerheimintie – Nordenskiöldinkatu – Veturitie – Pasilankatu – Pasilan silta / Asemapäällikönkatu – Ratapihantie – Rautatieläisenkatu – Messukeskus. Kulkue kulkee pääasiassa keskustasta poispäin menevillä kaistoilla.