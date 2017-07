Traktoreiden ABS-jarruvaatimukselle ei ole hyviä perusteita. ABS-jarrut aiheuttavat traktoreissa arvaamattomia riskejä ja lisäävät kustannuksia, sanoi Euroopan koneyrittäjäjärjestö Ceettarin puheenjohtaja Klaus Pentzlin järjestön vuosikokouksessa Hämeenlinnassa.

Ceettarin jäsenet ovat maa- ja metsätalouden sekä muun lähinnä maaseudun koneurakointialojen yrittäjiä 18:sta Euroopan maasta. Kokous on huolissaan EU-komission valmistelemasta traktoreiden ABS-jarrupakosta. Komission aikeena on asettaa lukkiutumattomat jarrut pakollisiksi myös traktoreihin, joiden nopeus on 40–60 km/h.

Vaatimusta traktoreiden lukkiutumattomista jarruista perustellaan liikenne- ja työturvallisuuden parantamisella. EU-komissio ei kuitenkaan ole pystynyt esittämään sellaisia tilastotietoja, jotka osoittaisivat, että nimenomaan traktoreiden ABS-jarrut parantaisivat liikenneturvallisuutta merkittävästi. Ceettar on kerännyt kokemuksia ja näkemyksiä jäseniltään eri maista. Näiden vastausten perusteella jarrukapasiteetin puute ei ole erityisen merkitsevä syy traktorien liikenneonnettomuuksissa.

Järjestö myös muistuttaa, että ABS-jarrupakko lisää kustannuksia ja oletettavasti myös kasvattaa riskejä.

"ABS-jarrujen säätäminen pakolliseksi nostaa Ceettarin arvioiden mukaan traktorien hintaa noin 5000 eurolla. Uuden jarrutekniikan vuoksi valmistajat joutuvat myös suunnittelemaan traktorit uudelleen", sanoo Ceettarin hallituksen suomalainen varapuheenjohtaja Simo Jaakkola Koneyrittäjien liitosta.

Kustannuksia todennäköisesti syntyy vielä lisää, jos vaatimukset ulotetaan koskemaan myös traktoreilla hinattavia laitteita ja perävaunuja. Itse asiassa ABS-jarrujärjestelmän tulisi aina koskea koko työkoneen ja siihen kytkettyjen laitteiden kokonaisuutta. On tärkeää, että hätäjarrutuksessa sekä traktori että siihen kytketyt hinattavat laitteet reagoivat yhdenmukaisesti. Pelkät traktorin ABS-jarrut eivät auta, Euroopan koneyrittäjäjärjestö toteaa lausunnossaan.