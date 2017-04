Mercedes-Benz Sprinteristä on saatavilla perinteistä nelivetomallia vahvemmat maasto-ominaisuudet omaavat 4x4 tai 6x6 -mallit. Erikoismallien voimansiirtoratkaisut on toteuttanut Oberaigner GmbH, joka toimittaa Sprinterien normaalitkin nelivetokomponentit.

Nelivetoiseen saadaan lisää maastokelpoisuutta mm. tiheämmällä alennusvaihteen välityksellä ja isommilla maastorenkailla. Nelivetoinen on saatavilla sekä umpinaiseen että alustamalliin.

Silloin kun halutaan erityisen maastokelpoista ja korkean kantavuuden mallia, on tarjolla Sprinter Obraigner 6x6 -versio. Se on rakennettu Sprinter 519 CDI -alustalle ja kantavuutta on parhaimmillaan 4 tonnia kokonaispainon ollessa 7 tonnia. Auton saa joko normaalilla tai miehistöohjaamolla varustettuna. Moottorina on 6-sylinterinen diesel ja vaihteistona 5-nopeuksinen automaatti. Enimmäisnopeus on 80 km/h.

Vetäviä akseleita on kolme ja tasauspyörästön lukkoja viisi. Varustukseen kuuluu luonnollisesti alennusvaihteisto. Lisäksi runko on erikoisvahvistettu maastoajoa silmällä pitäen. Taka-akseliston patentoitu epäsymmetrinen kaksoisheilurijousitus vähentää rungon vääntymistä, mutta samalla myös 6x6-autojen taipumusta puskea eteenpäin pitkittäisakselilla.

”Mercedes-Benz Sprinter Oberaigner 6x6:n potentiaalisimmat asiakasryhmät ovat kaivos- ja energiateollisuus, Puolustusvoimat, palo- ja pelastustoimet, eri viranomaiset, yrittäjät sekä hankalissa ja haastavissa olosuhteissa operoivat yritykset”, Veho Hyötyajoneuvojen myyntipäällikkö Risto Eränen listaa.

Sprinter Oberaignerin myynti ja huolto hoidetaan Suomessa normaalin Sprinter-jälleenmyyjäverkoston kautta.