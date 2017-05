Toivon Tilalla Halikossa järjestetään 31.5. syyskasvipäivä. Toista kymmentä alan yritystä ja hanketoimijaa esittelee omia tuotteita ja palvelujaan. Päivän teemoina ovat syysrapsi, digiteknologia ja työhyvinvointi.

Syyskasvipäivässä esitellään uutta kasvinviljelytietoa ja -kalustoa. Esittelyssä oleva kasvivalikoima on laajempi kuin ennen ja järjestäjät lupaavat esitellä myös todellisia uutuuksia. Paikalla päästään tutustumaan muun muassa kuminaan, syysrapsiin ja Suomessa vielä harvinaiseen syysohraan. Syyskasvien viljelyyn on haettu uusia tuulia myös Tanskaan ja Saksaan tehdyiltä opintomatkoilta yhdessä muiden viljelijöiden kanssa. Syysrapsista on nähtävissä useita lajikkeita, osa pinta-alasta on meillä harvinaista jankkurikylvöstä ja osa perinteisellä kylvökoneella perustettua kasvustoa.

Pellon laidalla nähdään useita koealoja sekä päästään tutustumaan useampiin demokokeisiin. Konevoimaa edustavat peltopäivässä mm. uutuuskylvökoneet. Yksi niistä on tarkkuuskylvökone, joka on täysin gps-ohjattu. Muita teknisiä ja maataloustöitä helpottavia sekä tehostavia laitteita edustaa maaperän kosteutta ja lämpötilaa mittaava anturijärjestelmä, joka on nyt ensiesittelyssä peltokasvipuolella. Se on kotimainen tuore innovaatio.

"Uusin teknologia tulee pelloille vauhdilla ja useampaa reittiä. Se helpottaa viljelijän arkea ja nostaa tehokkuutta. Lisäksi sen avulla ravinteiden käyttö tehostuu, vesien ravinnekuorma vähenee ja peltomaan rakenne saadaan pidettyä viljavana. Itse asiassa tämä on toimiva uutuuksien näyttelykokonaisuus, Olli-Pekka Ruponen lupaa ja kertoo odottavansa syyskasvipäiville jopa kolmeasataa osanottajaa.

Lisätietoja: Olli-Pekka Ruponen: opruponen@gmail.com, 050 5824 645