Stortilta Keenanille pystyruuvivaunu

Irlantilainen seosrehuvaunuvalmistaja Keenan ja italialainen Storti ovat sopineet yhteistyöstä. Sen alkajaisiksi Keenan-mallisto täydentyy Stortin valmistamalla VA2-18-pystyruuvivaunulla. Sopimus julkistettiin Agromek-näyttelyssä joulukuun alussa.

Pystyruuvivaunun runko on valmistettu Keenanin toiveiden mukaan. Uutuusmallissa on tuplaruuvisekoitin ja sen säiliötilavuus on 18 kuutiota. Ruuvien veitsissä on volframikarbidipinnoite. Paalien repimisen nopeuttamiseksi veitsien määrää voidaan valinnaisesti lisätä. Vastaterien säätö on hydraulinen. Purkuaukko voi olla valinnan mukaan edessä tai takana ilman hihnakuljetinta tai sen kanssa. Ruuvien käyttöön on kaapeliohjattu alennusvaihteisto (profi).