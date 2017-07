Raisioagron kesän 2017 Hyvispaalit-kampanjan avaa muraalitaiteilija Jukka Hakaselta tilattu paalitaide. Jokaisesta myydystä sinisestä rullasta lahjoitetaan kolme euroa hyväntekeväisyyteen. Rahat ohjataan Suomen eturauhassyöpäyhdistyksen toiminnan tukemiseen.

Kuvassa oleva tilataideteos on Turussa Hämeentien varrella. Raisioagron tavoitteena on innostaa maataloustuottajia tekemään omaa taidetta sekä ohikulkijoiden että paikallisten asukkaiden iloksi. Raisoagron valikoimassa on sinisiä ja vaalean punaisia Trioplast-käärintämuoveja ja pinkin väristä Tama-käärintäverkkoa.

Jokaisesta myydystä sinisestä rullasta lahjoitetaan kolme euroa hyväntekeväisyyteen. Rahat ohjataan Suomen eturauhassyöpäyhdistyksen toiminnan tukemiseen. Kalvon ostanut viljelijä lahjoittaa yhden euron, Raisioagro yhden euron ja kalvot valmistava Trioplast Oy yhden euron. Pinkin värisestä Tama-käärintäverkosta lahjoitetaan 9 euroa Rintasyöpäyhdistykselle; viljelijä, Raisioagro sekä Tama lahjoittavat kukin kolme euroa myydyltä rullalta. Rintasyöpäyhdistys ry on valtakunnallinen potilasjärjestö ja se on Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenjärjestö.