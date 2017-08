Siloking täydentää ajettavien seosrehuvaunujen mallistoaan. Agritechnicassa esitellään 3-akselinen ja 3-ruuvinen SelfLine-sarjan vaunu.

Siloking esittelee marraskuussa Hannoverin Agritechnicassa uuden ajettavan seosrehuvaunun. SelfLine 4.0 System 1000+ vanua on satavana 29 tai 32 kuution säiliöllä. Kolmiakselinen uutuus on suunniteltu yli 1000 lehmän karjoille ja siinä on 3 sekoitusruuvia. Moottori on Volvon 6-sylinterinen ja 7,7-litrainen, jonka teho on 286 hv. Koneessa on hydrostaattinen voimansiirto.

Täyttökuormain on pitkä, ja sillä voidaan kuormata säilörehua jopa 5,5 metrin korkeudesta. Erityistä huomiota on kiinnitetty sekoitus- ja tyhjennystehoon. Kolmen turboruuvin tekemä sekoitus on tehokas ja säiliöllisen tyhjennys tapahtuu nopeimmillaan 90 sekunnissa.