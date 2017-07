Scanian viisisylinterisestä DC09-moottorimallistosta julkaistaan uuden sukupolven versio. DC-13 mallisto täydentyy Miller-nokka-akselilla varustetulla moottorilla. Lisäksi biodieselin käyttömahdollisuudet laajenevat.

Scanian uuden sukupolven kuorma-autoihin asennettavat yhdeksänlitraiset DC09-moottorit saavat nyt kaikki samat päivitykset ja uudistukset, mitä DC13-mallistolle tehtiin vuonna 2016. Palotilojen muotoilu ja moottorinohjausjärjestelmä on uusittu. Öljynjäähdytys on termostaattiohjattu sekä jäähdyttimen tuuletin on suurempi ja asennettu suoraan kampiakselille. Puristussuhde on aiempaa korkeampi ja sylinteripainetta on nostettu 190 baariin. Tehtyjen uudistusten luvataan alentavan polttoaineenkulutusta 3 prosentilla. Moottoreissa on kiinteäsiipinen turbo mikä mahdollistaa ainoastaan SCR-järjestelmän käytön pakokaasujen jälkikäsittelyssä.

Kaikki tuotannossa olevat Scanian Euro 5 ja Euro 6 -moottorit voivat sukupolvesta riippumatta käyttää polttoaineena vetykäsiteltyä kasviöljyä (HVO). Uuden DC09-malliston myötä Scania esittelee ensimmäiset uuden sukupolven moottorit, 320 ja 360, jotka soveltuvat vaihtoehtoisille polttoaineille. Oikein määriteltyinä molemmat voivat käyttää puhdasta dieseliä tai pelkkää FAMEa (esim. rapsiöljymetyyliesteriä (RME)) tai molempia missä tahansa sekoitussuhteessa.

370-hevosvoimainen 13-litrainen DC13 on myös Scanian uuden sukupolven autoihin kehitetty uutuus. Yllä mainittujen uudistusten lisäksi uudessa moottorissa on Miller-nokka-akseli. USA:ssa 1950-luvulla patentoidussa Miller-työkierrossa imuventtiilejä ohjaavat nokat pitävät niitä auki hieman normaalia pitempään puristustahdin aikana. Tämä tarkoittaa, että moottorin läpi kulkee vähemmän ilmaa, mikä osaltaan pitää lämpötilaa korkeana ja SCR-järjestelmän käynnissä – eikä lämmitys kuluta ylimääräistä polttoainetta. Yhdessä näiden luvataan alentavan polttoaineenkulutusta 4 prosentilla.