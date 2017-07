Samson kehittää lietevaunumallistoaan asiakkaiden tarpeita vastaavasti. Uusi malli mahdollistaa monien eri täyttöjärjestelmien käytön.

NYt markkinoille tuotu uusi PG II 28 -vaunu korvaa Samsonin lietevaunumallistossa PG II 27 -vaunun. Uusi malli on edeltäjäänsä 35 cm pidempi, jolla on haluttu mahdollista entistä useampien täyttöjärjestelmien käyttö perusvaunun kanssa. Vaunun säiliötilavuus on 28 kuutiota.

Vaunun kehityksessä on huomioitu myös urakoitsija-asiakkaiden näkemykset tarvittavista muutoksista. Samson testauttikin vaunua kehitystyön aikana viidellä tanskalaisella urakoitsijalla käytännön työssä.

"Meille on erittäin tärkeää saada vaunun muutoksista palautetta asiakkailta. Tämä oli erittäin positiivinen kokemus niin meille kuin testaajillekin", sanoo Samson Agron lietevaunuista vastaava tuotepäällikkö Søren Mejlstrup Jensen.

Uudessa vanumallissa etuakselin hydraulista nostoa on paranneltu ja akseli nousee entistä korkeammalle. Rakenteellisia muutoksia on tehty myös nostolaitteessa. Søren Mejlstrup Jensenin mukaan koneiden ja työlaitteiden jatkuvasti kasvava koko on syynä nostolaitteen rakenteen muutokseen.

"Multain pääsee nyt liikkumaan vapaammin ja itse asiassa rasitus sekä nostolaitteelle että työlaitteelle on pienempi kuin ennen."

Vaunu tulee myyntiin kaikilla markkina-alueilla standardimallina ja tietyillä alueilla se on saatavana myös hydraulivedolla varustettuna.