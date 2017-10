Saksalainen moottorisahavalmistaja Stihl on päättänyt ottaa seuraavan askeleen polttomoottoristen moottorisahojen kehityksessä. Stihl esittelee uuden moottorisahamallin, jossa kaasutin on korvattu polttoaineen ruiskutusjärjestelmällä.

Stihl on valmistanut aikaisemmin polttomoottorikäyttöistä TS-500-laikkaleikkurimallia. Sen erikoisuus on ollut polttoaineen ruiskutusjärjestelmä, jossa polttoaine ruiskutetaan moottorin kampikammioon. Nyt samalla tekniikalla on toteutettu iskutilavuudeltaan 80-kuutioinen moottorisahamalli MS-500i. Sähköisesti ohjatun polttoaineen ruiskutuksen avulla MS-500i moottorin kiihtyvyys maksimille 28 m/s ketjunopeudelle tapahtuu ainoastaan 0,25 sekunnissa. Myös 6,2-kiloisen sahan 5 kilowatin teho antaa sahalle markkinoiden parhaan tehopainosuhteen, 1,24 kg/kW. Saha on prototyyppivaiheessa, eikä sen tuotantovalmistuksen alkamiskohtaa ole vielä vahvistettu.