Rototilt, eli entinen Indexator panostaa ympäripyörivien kauhankallistajien lisäksi myös työturvallisuuteen. Uudistettu kauhan pikaliitin on turvallinen vaikuttamatta murtovoimiin.

Rototilt esitteli pikaliittimen, joka parantaa turvallisuutta ja käyttöikää sekä säilyttää kaivuugeometrian. "Olemme tienneet pitkään, millainen on hyvä pikaliitin, joka toimii yhdessä rototiltin ja työlaitteiden kanssa. Todella mielenkiintoista oli kuitenkin havaita, että turvalukitusratkaisumme SecureLock on yhdistettävissä sekä pikaliittimeen että rototilttiin", Rototilt Group AB:n tuotepäällikkö Sven-Roger Ekström sanoo.

Rototiltin mukaan uuden pikaliittimen myötä poistuu riski edestakaisin heiluvista tai irtoavista työlaitteista, koska SecureLock-turvalukko kuuluu kiinteänä osana pikaliittimeen. "Mikään ketju ei ole vahvempi kuin sen heikoin lenkki. Pikaliittimemme myötä voimme tarjota urakoitsijalle optimaalisen kokonaisuuden, johon kuuluvat pikaliitin, rototiltti, ohjausjärjestelmä ja työlaite. Ketjun kaikki osat kestävät kovaa käyttöä ja toimivat yhteen", Ekström kertoo.

Jokaisella kaivinkoneella on oma optimaalinen kaivuugeometriansa. Pikaliittimen mitoittamisen tulisikin säilyttää alkuperäiset mittasuhteet. Rototilt-pikaliittimissä on nuorrutetusta teräsvalusta valmistettu runko ja leveät tarttumapinnat. Lujan lukkokiilarakenteen ansiosta pikaliitin on täysin välyksetön ja sen harvat komponentit ovat hyvin suojatut.

"Olemme kirjaimellisesti analysoineet rikki erilaisia markkinoilla olevia pikaliittimiä vahvan rakenteen löytämiseksi. Kysymys on turvallisuudesta, loppuun asti ajatellusta kaivuugeometriasta ja käyttöiästä", Ekström analysoi. Rajojen löytämiseksi pikaliitin on testattu perusteellisesti sekä todellisissa käyttöolosuhteissa että testilaboratoriossa rasitustestilaitteiston avulla. Ensi vaiheessa lanseerataan pikaliittimet malleihin S60 ja S70.