Rotator Oy:n omistus on tehdyllä kaupalla siirtynyt kokonaisuudessaan Captum Group Oy:lle. Yhtiö on toiminut Rotatorin pitkäaikaisena omistajana jo vuodesta 1998. Captum Groupin tavoitteena on kehittää Rotatorin toimintaa pitkäjänteisesti. Yhtiön pääosakas Risto Wartiovaara jatkaa edelleen Rotatorin hallituksen puheenjohtajana. Rotatorin liikevaihto oli viime vuonna 74 miljoonaa euroa ja toiminta valtakunnallista.

Rotator edustaa ja huoltaa toimialansa johtavia kaivos-, maanrakennus- ja teollisten toimijoiden tarvitsemia koneita ja laitteita. Lisäksi yrityksellä on tytäryhtiö Tallinnassa. Rotator on 2000-luvulla toimittanut yli 10 000 konetta.

"Tavoitteenamme on kehittää yritystä pitkäjänteisesti entistä vahvemmin asiakaslähtöiseksi palveluyritykseksi läheisellä ja hyvällä yhteistyöllä asiakkaiden, henkilökunnan ja päämiesten kanssa", Wartiowaara toteaa.