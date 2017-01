Rolls-Roycelta MTU-moottoreita Claasin maatalouskoneisiin

Rolls-Royce ja Claas ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka myötä alun perin saksalaisen, mutta sittemmin Rolls-Royce Power Systemsin omistukseen siirtyneen moottorivalmistaja MTU:n moottoreita tullaan käyttämään Claasin maatalouskoneissa.

Tiedotteen mukaan MTU-moottoreita asennetaan Lexion- ja Tucano-sarjan puimureihin, Jaguar-ajosilppureihin ja Claasin suurimpiin Xerion-traktorimalleihin.

Moottoritoimitukset alkavat vuonna 2019, arvion mukaan moottoreita toimitetaan Claasille neljästä viiteen tuhatta kappaletta vuosittain. Näistä osa tulee olemaan tason 5 päästömääräykset täyttäviä MTU:n 1 000- ja 1 500-sarjan moottoreita.

MTU:n 1 000-, 1 100-, 1 300- ja 1 500-sarjan moottorit perustuvat Daimlerin OM 93X ja OM47X ajoneuvokäyttöön suunniteltuihin moottoreihin, joiden teholuokka on 100–480 kW.

Claasin tiedotteen mukaan koeajossa on jo ollut yli 10 kappaletta tason 5 päästömääräykset täyttävillä MTU:n moottoreilla varustettua puimuria ja niiden toimintaan on oltu tyytyväisiä. Tason 5 päästömääräykset astuvat voimaan vuonna 2019, niiden päätavoite on vähentää dieselmoottorien tuottamia pienhiukkasia.