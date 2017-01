Renaultilta sähköpakettiautomallit

Renault laajentaa sähköautomallistoaan kahdella pakettiautolla. Brysselin tavara-autonäyttelyssä esiteltiin täyssähköiset Renault Pro+ uutuudet: Kangoo Z.E ja Master Z.E.

Kangoo Z.E esiteltiin lokakuussa 2011. Siitä lähtien niitä on toimitettu 25 000 kappaletta. Nyt auto on uudistunut merkittävästi. Kuorien alta löytyy uusi 33 kW ajoakku, 44 kW moottori, 7 kW laturi, ilmastointijärjestelmän lämpöpumppu sekä yhdistettävyys internettiin.

Latausaika on kuusi tuntia. Tunnin latauksella saadaan 35 kilometriä toimintamatkaa. Auton voi lämmittää tai jäähdyttää latauksen aikana ja toiminto voidaan käynnistää älypuhelimella etänä.

Tarjolla on kaksi koripituutta 4,28 m vakiomallilla tai 4,66 m pitkällä versiolla. Akut on sijoitettu lattian alle, joten tavaratilaa on yhtä paljon kuin dieselversioissa. NEDC-normin mukainen toimintasäde on 270 kilometriä.

Master Z.E. sähköistää suurten pakettiautojen luokan

Master Z.E:tä on tarjolla heti kolmella eri koripituudella ja -korkeudella. Kuormatila vaihtelee 8–13 kuutiometrin välillä. Kantavuutta on noin 1000–1100 kg. Masterissa on Renaultin ja LG Chemin kehittämä 33 kW tehoinen ajoakku. Moottorilla on tehoa 57 kw. Huippunopeudeksi voi valita joko 80 tai 115 km/h. Toimintamatka NEDC-normin mukaan on 200 kilometriä. Myös Masterissa akkujen latausaika on kuusi tuntia.

Kangoo Z.E saapuu Suomeen syksyyn mennessä, ja hinnat vahvistetaan lähempänä myynnin aloittamista. Master Z.E:n myynti alkaa vuoden loppupuolella.