Ramirent ostaa Polaris-mönkijöitä konevuokrauskäyttöön

Ramirent ja Brandt Polaris ovat sopineet yhteistyöstä, jossa mönkijävalmistaja toimittaa kymmenen Polaris Rangerin diesel-mönkijää Ramirentin konevuokrauskäyttöön.

Ramirentille toimitettavat Polaris Rangerin dieselmallit on varustettu mm. lämmitettävällä ohjaamolla ja lohkolämmittimellä. Mönikijöissä on varusteena myös puskulevy, työvalot, peruutussummeri ja korotettu karjapuskuri. Ensimmäiset konevuokrauskäyttöön tarkoitetut mönkinjät on jo toimitettu Ramirentille.