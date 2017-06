Raisio-konsernin tehdasalueelleen Raisioon rakentama bioenergialaitos vihittiin käyttöön keskiviikkona 21.6.2017. Uuden laitoksen myötä tehdasalueella käytettävä teollisuushöyry ja kaukolämpö tuotetaan puuhakkeella. Investoinnin arvo on noin 8,5 miljoonaa euroa. Bioenergialaitoksen ansiosta Raision tehdasalue muuttuu hiilineutraaliksi.

Fossiilisten polttoaineiden aika Raision tehdasalueella on ohi uuden bioenergialaitoksen käyttöönoton myötä. Raision ​tehdasalueella siirrytään käyttämään uusiutuvalla energialla tuotettua höyryä. Uusi laitos tuottaa kaiken Raision tehdasalueella tarvittavan teollisuushöyryn ja kaukolämmön paikallisilta toimijoilta hankitusta puuhakkeesta.

"Raision tavoite on korvata fossiiliset polttoaineet uusiutuvalla energialla aina, kun se on ekologisesti ja taloudellisesti kannattavaa. Oma bioenergialaitos on Raisiolle tärkeä ja hieno kehitysaskel kohti kestävämpää ruuantuotantoa. Uuden laitoksen myötä Raision tehdasalue on hiilineutraali", sanoo Raision väliaikainen toimitusjohtaja Jarmo Puputti.

Bioenergialaitos oli Raisiolle mittava, noin 8,5 miljoonan euron investointi. Investoinnin toteutus eteni suunnitelmien mukaisesti niin kustannusten kuin aikataulunkin osalta. Rakennustyöt aloitettiin keväällä 2016. Uuden laitoksen vuosituotanto noin 50 gigawattituntia ja se riittää Raisio-konsernin lisäksi myös muille tehdasalueen yrityksille.

Vuorokaudessa uusi laitos käyttää kahdesta kolmeen rekka-autollista puuhaketta, joka hankitaan noin sadan kilometrin säteeltä Raisiosta. Puuhakkeen kuljetuksen ja raaka-aineen keruun työllistävä vaikutus hankintaketjun alkupäässä on huomattavasti suurempi kuin itse bioenergialaitoksen, sillä sen automaatiotaso on erittäin korkea. Raisio valmistaa Raision tehdasalueella elintarvikkeita ja niiden ainesosia sekä kalanrehuja.

"Vastuullisesti tuotetut tuotteet kiinnostavat kuluttajia ja asiakkaitamme yhä enemmän. Oma bioenergialaitos pienentää Raisiossa valmistettujen tuotteidemme hiilijalanjälkeä", Puputti toteaa.