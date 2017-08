Potila Tuotanto Oy ja Agritek Oy ovat sopineet yhteistyönsä laajentamisesta siten, että Potilan joustopiikkiäkeet ja peltojyrät siirtyvät Agritek Oy:n yksinmyyntiin Suomessa. Yhteistyö alkaa välittömästi.

Potila-tuotteiden myynti sekä huolto- ja varaosapalvelut tullaan hoitamaan Agritekin koko maan kattavan Case IH- ja New Holland -verkoston kautta. Tämän lisäksi Potila Tuotanto Oy jatkaa omaa huolto- ja varaosapalveluaan nykyisenlaisesti Loimaan varaosakeskuksesta.

"Tavoitteemme on kasvaa merkittävästi työkonemarkkinoilla ja tämä on iso askel oikeaan suuntaan. Meille on tärkeää, että arvostettu kotimainen Potila-brändi pysyy suomalaisessa jakeluverkostossa ja täydentää vahvaa valikoimaamme. Uskomme, että tällä on iso merkitys kauppiasverkostollemme ja heidän asiakkailleen", toteaa Agritekin toimitusjohtaja Tomi Niemi.

Potilalla on myös meneillään juhlavuosi, sillä yritys täyttää syksyllä 50 vuotta.