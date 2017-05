John Deere esittelee Elmia Wood -messuilla uuden 8-pyöräisen harvennushakkuille suunnattu harvesterimallin, John Deere 1170G:n

John Deere esittelee Elmia Wood 2017 -näyttelyssä kaksi harvesterimallistoa koskevaa uutuutta. Aikaisemmin esitellyn 1270G-harvesterin CH7-kuormaimeen on saatavissa IBC-puomistonohjausjärjestelmä, joka parantaa liikeratanosturin hallittavuutta. Suurempi uutuus on kuitenkin markkinoilla kovasti odotettu, pienempi 8-pyöräinen harvennushakkuille suunnattu harvesterimalli 1170G. Samalla koneen konstruktio on muuttunut takarungon osalta. Voimalaiteyksikkö on käännetty 180 astetta, jolloin moottori jäähdyttäjineen sijaitsee aivan koneen takaosassa. Ratkaisulla on saatu madallettua moottorisuojaa, ja siten näkyvyys koneen äärikulmiin on harvennushakkuilla parempi.