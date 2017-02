Peltomaahan sijoittavat rahastot fuusioituvat USA:ssa

Kahden amerikkalaisen kiinteistösijoitusrahaston yhdistyessä muodostuu valtava maatalousmaahan sijoittava rahasto.

Amerikkalaiset sijoitusrahastot Farmland Partners Inc. (FPI) ja American Farmland Company (AFCO) ovat ilmoittaneet fuusioituvansa ja muodostavansa USA:n suurimman maatalouteen sijoittavan sijoitusrahaston. Sijoitusrahaston pääoma on noin 400 miljoonaa dollaria. Sijoitusrahasto omistaa reilut 58 000 hehtaaria viljelysmaata 16 osavaltiossa. Fuusiolla rahastot pyrkivät vähentämään päällekkäisiä kustannuksia.

Rahasto ei harjoita itse viljelytoimintaa vaan vuokraa peltoja viljelijöille. Farmland Partners Inc:llä on yli 100 vuokraviljelijää, jotka viljelevät 26 eri viljelykasvia. Kolme neljännestä rahaston peltopinta-alan tuotannon arvosta on varattu peltoviljelykasveille ja neljäsosa monivuotisille kasveille, hedelmille ja vihanneksille.

FPI:n pääkonttori on Denverissä, Coloradossa ja sen osake on noteerattu New Yorkin pörssissä.

Lähde: www.agprofessional.com