PEL-tuote Oy ostaa 45 prosentin osuuden Tume-Agri Oy:n osakkeista. Tume-Agri on kansainvälinen suomalaisomisteinen yritys, jolla on 10 miloonan euron liikevaihto. Viennin osuus noin 75 prosenttia ja se suuntautuu 20 maahan.

PEL-tuote Oy on suomalainen perheyhtiö. Yhtiön päätuotteet ovat maataloudessa käytettävät Kivi-Pekka tuotemerkin alla olevat kivenkeräys- ja muokkauskoneet sekä Livakka lietelannan käsittelylaitteet. PEL-tuotteen valmistamia koneita löytyy Suomen lisäksi 42 maasta ja viennin osuus liikevaihdosta on noin puolet. Yrityksen päätoimipaikka sijaitsee Etelä-Savossa Rantasalmella ja yhtiön liikevaihto viime tilikaudella oli noin 7 miljonaa euroa. Kaupan kohteena oleva Tume-Agri valmistaa ja markkinoi kylvöön ja muokkaukseen tarkoitettuja maatalouskoneita.

”Yrityskaupan tarkoitus on myös vahvistaa molempien yritysten toimintaa tarjoamalla asiakkaille kokonaisvaltaisempaa palvelua. Uskon että pystymme löytämään tulevaisuudessa synenergiaetuja, jotka näkyvät asiakkaalle laadukkaampana tuotteena ja edullisempana hintana” kertoo Mikko Lappalainen PEL-tuote Oy:stä. PEL-tuote Oy on vuonna 1987 perustettu yritys, jonka takaa löytyvät veljekset Mikko ja Jussi Lappalainen. He ovat toisen polven yrittäjiä isänsä Pekka Lappalaisen perustamassa yrityksessä.