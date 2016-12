Kotimainen nurmisiementoimija, Agro-Tuonti Oy, lanseeraa uuden kauppatavan tilan oman nurmiseoksen tekoon. Verkkokaupassa www.agro-tuonti.fi on palvelu oman nurmiseoksen suunnitteluun ja tilaamiseen.

Oman nurmiseoksen räätälöintiin on tarjolla yli 30 eri lajikevaihtoehtoa ja seossuhteet ovat vapaasti valittavissa.

”Seoslaskurin käyttö on tehty helpoksi: Syötä vain määrä ja seossuhteet. Hinta päivittyy, kun seossuhde on 100 % ja tilaus on valmis lähetettäväksi”, kertoo toimitusjohtaja Arto Mattila, Agro-Tuonti Oy:stä. Seoslaskuri on käytettävissä kirjautuneille asiakkaille.

Agro-Tuonti Oy on perustettu 1992 ja toimipaikka sillä on Ylistarossa. Yrityksen valikoimaan kuuluvat nurmisiemenet, paalaustarvikkeet ja rakeiset peltokalkit. Pääosa nurmisiemenistä on kotimaista sopimustuotantoa, mutta omaa tuontia ovat lajit, joiden siementuotanto ei Suomessa onnistu.