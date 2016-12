Multiva-koneiden myynti alkaa Norjassa

Multiva-tuotteita valmistava Dometal Oy aloittaa yhteistyön Norwegian Agro Machineryn kanssa Norjan markkinoilla. Sopimus kattaa kaikki Multiva-tuoteryhmät: äkeet, lautasmuokkaimet, kultivaattorit, peltojyrät, kylvökoneet ja perävaunut.

Norwegian Agro Machineryn toimitusjohtaja Jens Skifter toteaa, että Multiva on tunnettu tuotemerkki Norjassa ja siten se täydentää hyvin Norwegian Agro Machineryn tuotevalikoimaa.

"Multivalla on hyvä maine norjalaisten viljelijöiden keskuudessa. Yrityksellämme on koko Norjan kattava myynti- ja huoltoverkosto, joten voimme keskittyä toiminnassamme uusien maatalouskoneiden tehokkaaseen maahantuontiin ja jakeluun", Skifter sanoo.

"Norwegian Agro Machinery kykenee tarjoamaan jälleenmyyjiensä kautta sekä kattavan myynnin että huolto- ja varaosapalvelut’, uskoo myös Dometal Oy:n toimitusjohtaja Mikko Mäkimattila.

Suomalaisia VM-kylvökoneita aiemmin Norjaan maahantuonut Lena Maskin AS myytiin tämän vuoden syyskuussa Norwegian Agro Machinerylle. VM on yksi Dometal Oy:n tuotemerkeistä ja myyntiorganisaation uudistuessa markkinointi keskitetään jatkossa vain Multiva-tuotemerkkiin. Norwegian Agro Machinery on tanskalaisen Danish Agron omistuksessa, joka omistaa Suomessa myös Hankkija-konsernin.