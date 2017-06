Metsä Group rakentaa virtuaalimetsädemoa yhteistyökumppaneidensa kanssa. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa metsänomistajat voivat tehdä virtuaalisen metsäkäynnin omaan metsäänsä.

Metsä Group teki ensimmäisen sähköisen puukaupan ja myi metsänhoitopalveluja Metsäverkko-palvelussa kaksi vuotta sitten. Puoli vuotta aiemmin omistajajäsenet olivat saaneet mahdollisuuden hoitaa metsäasioitaan Metsäverkon mobiilisovelluksen avulla. Metsä Groupin huhti–toukokuun puukaupoista yli 30 prosenttia tehtiin sähköisesti ja metsänhoitopalveluista verkossa myytiin lähes 40 prosenttia.

”Parhaillaan työstämme Tieto Oyj:n ja start up -yritys CTRL Realityn kanssa virtuaalimetsädemoa, joka valmistuu syksyyn mennessä”, Metsä Groupin jäsenpalvelujohtaja Juha Jumppanen sanoo. ”Tämän jälkeen pidemmän aikavälin tavoitteena on luoda yhdessä menetelmä, jolla virtuaalimetsä voidaan saada aikaan eri datalähteiden tietoihin perustuen mistä tahansa metsästä.”

Jumppanen visioi, että myös virtuaalinen metsäsuunnitelma on jo lähivuosina mahdollinen – alan teknologian ja laitteiden kehitys on todella nopeaa. Sitä ennen Metsä Group testaa jo tänä kesänä kolmen start up -yrityksen kanssa droneja eli kauko-ohjattavia nelikoptereita ja kiinteäsiipistä lennokkia tiedonkeruussa kehittääkseen uusia menetelmiä metsäsuunnitelmien laadintaan.

”Olemme kehittäneet erilaisia drone-menetelmiä talvesta 2016 lähtien ja saaneet niistä hyviä testituloksia. Nyt testaamme menetelmiä, joilla saamme metsästä nykyistä huomattavasti tarkempaa ja monipuolisempaa tietoa. Uskomme löytäneemme menetelmän, jolla pääsemme kiinni yksittäiseen puuhun liittyvään tietoon, aina puulajin määrittämiseen saakka. Lisäksi meillä on mahdollisuus kerätä samalla tietoa metsän terveydentilasta ja havaita esimerkiksi kaarnakuoriaistuhot ennen kuin ihmissilmä pystyy ne näkemään”, Jumppanen kertoo.

”Tulevaisuudessa voimme hyödyntää virtuaalista metsäsuunnitelmaa metsänomistajan tavatessamme, ja tehdä yhdessä vaikka virtuaalinen metsäkäynti hänen omaan metsäänsä. Virtuaalimetsässä voimme näyttää, mitkä hakkuut ja metsänhoitotyöt metsässä ovat ajankohtaisia sekä antaa arviot toimenpiteiden tuloista ja menoista. Virtuaalitodellisuudessa voidaan näyttää sekin, miltä metsä töiden jälkeen näyttäisi.”