Mersu käynnistää sähkökuorma-auton tuotannon

Mercedes-Benzin täyssähköisen kuorma-auton, Urban eTruckin, pienimuotoinen tuotanto käynnistyy tämän vuoden aikana. Ensimmäiset autot toimitetaan asiakkaille Euroopan alueella.

Mercedes-Benz Urban eTruck on valmistajan mukaan yhdistelmä taloudellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Kaksi sähkömoottoria on integroitu takapyöriin. Niiden teho on 2 x 125 kW ja vääntö 2 x 500 Nm. Litium-ioniakkujen kapasiteetti on 212 kW ja auton toimintamatka arviolta 200 kilometriä yhdellä latauksella. Sähköjärjestelmät kasvattavat auton painoa 1 700 kiloa.

Kuljettajan ajosuoritusta helpottavat lataustarvetta ennakoiva ja lataukset optimoiva Predictive Charge Management -järjestelmä sekä sähkökulutusta ajossa ohjaava Predictive Powertrain Control. Käytössä on kolme ajomoodia: Auto, Agile ja Eco, joista jälkimmäinen pyrkii mahdollisimman tehokkaaseen energiankäyttöön toimintamatkan optimoimiseksi. Ohjaamon kaksi näyttöruutua korvaavat normaalin mittariston. Kuljettaja saa jatkuvasti tiedot akkujen lataustasosta ja auton jäljellä olevasta toimintamatkasta. Tiedot näkyvät myös havainnollisessa kolmiulotteisessa karttasovelluksessa.

”Esittelimme täyssähköisen kuorma-automme Hannoverin IAA-näyttelyssä viime syyskuussa, ja asiakkaamme ottivat sen vastaan erittäin innostuneesti. Meillä on jo parikymmentä potentiaalista asiakasta jakeluliikenteessä, elintarvikealalla ja logistiikassa. Piensarjan tuotantopäätös on merkittävä askel kohti Urban eTruckin sarjavalmistusta. Haluamme tuoda sarjatuotantomallin myyntiin vuoteen 2020 mennessä”, Mercedes-Benz Trucksin myyntijohtaja Stefan Buchner sanoo.

Daimler Trucks odottaa täyssähkökuorma-autojen akkujen hinnan laskevan 60 prosenttia vuoden 1997 tasosta vuoteen 2025 mennessä.