Mecalac kaupoilla Britanniassa

Terexin myytyä Yanmarille pieniä kaivinkoneita ja pyöräkuormaimia valmistaneen tehtaansa Saksassa jäi Terexille vielä vastaavan tuotesektorin koneita valmistava Coventryn tehdas Britanniassa. Silloin arveltiin olevan vain ajan kysymys, milloin myös se kaupataan.

Terexin Coventryn tehdas on valmistanut useita erilaisia rakennuskoneita mukaan lukien minidumpperit ja jyrät. Ehkä tärkein tuoteryhmä ovat olleet kaivurikuormaimet, jotka ovat periytyneet muutaman välivaiheen kautta vuosikymmeniä sitten valmistetuista Massey Fergusonin maanrakennuskoneista. MF:n jälkeen nämä koneet tunnettiin jonkin aikaa nimellä Fermec.

Coventryssä on valmistettu myös minidumppereita rakennustyömaakäyttöön. Nämä on tunnettu ennen Terexin aikaa merkillä Benford, joka oli vanha ja maineikas brittivalmistaja.

Mecalacin johto on ilmoittanut, että se täydentää tällä kaupalla tuotevalikoimaansa ja pyrkii näin entistä paremmin palvelemaan erilaisia rakennustyömaita. Mecalacilla on ennestään tehtaita Ranskassa, Saksassa ja Turkissa.

Ainakaan tässä vaiheessa ei Coventryn tehtaan sulkemista ole otettu vaihtoehdoksi. Mecalacin intresseissä saattaa olla varautuminen Brexitin tuomiin muutoksiin pitämällä vähintään yhtä tuotantolaitosta Britannian maaperällä.

Mecalacin ja Terexin välinen kauppa on tarkoitus saattaa loppuun ensi vuoden kevääseen mennessä. Tämä kauppa merkitsee Terexin merkityksen oleellista vähentymistä rakennuskonemarkkinoilta Euroopassa. Terex on edelleen iso tekijä mobiilinostureissa ja sillä on tuotantolaitoksia muun muassa Saksassa.