Maarakennusalan Maxpo-messut järjestetään 7.– 9.9.2017 Hyvinkään lentokentällä. Messut ovat pinta-alaltaan ja osallistujamäärältään suuremmat kuin koskaan.

Maxpo-messuilla esittelee tuotteitaan ja palvelujaan ennätysmäärä, 276 yritystä. Näytteilleasettajia on 50 enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Maarakennus- ja ympäristönhoitokoneisiin keskittyneet messut esittelee alan uutuuksia maanrakennuksesta, kunnossapitoon ja nostolaitteisiin. Maxpossa on päivittäin paljon työnäytöksiä ja viihteellistä ohjelmaa mm. Tommi Ahvala supertrial -esitysten muodossa. Alan yhteiset bileet ja hyväntekeväisyyshuutokauppa järjestetään perjantaina 8.9. Näyttelytilan pinta-ala on kasvanut 19 % ja on nyt lähes 60 000 neliömetriä Tällä hetkellä maarakennusalalla menee hyvin ja erityisesti nuoria houkutellaan alalle. Avajaispäivänä 7.9. klo 12 järjestetään tilaisuus, jossa kerrotaan alan työmahdollisuuksista.

Lisätietoja: www.maxpo.fi