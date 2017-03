Massey Ferguson 8740

Massikan uusi huippumalli tulee sisarmalli Valtra S394:n rinnalle yli 400 hv:n teholuokkaan. Sekä Valtra että Masey Ferguson käyttävät samaa Agco Power -moottoria.

Massey Fergusonin 8700-sarja sai uuden huippumallin Valtran ohella, kun Pariisin Sima-näyttelyssä esiteltiin 8,4 litran Agco Power 84 AWF -moottorilla varustettu MF 8740. Tarkasti ilmoitettuna traktorissa on tehoa 405 hv ja vääntöä 1 600 Nm. Traktorin omapaino on 10,8 tonnia, joten kiloa kohti tehoa on 26,7 hv.

Massey Fergusonilta kerrottiin kaikissa uusissa 8700-sarjan traktoreissa olevan vakiona Datatronic 5 -terminaali, joka on ISOBUS-yhteensopiva. Järjestelmään kuuluu 9 tuuman kosketusnäyttö ja sen kautta voi hallita traktorin ja työlaitteiden toimintoja. Järjestelmässä on myös automaattiohjaus-valmius.

Uuden Massey Ferguson -mallin valmistus aloitetaan Beauvaisin tehtaassa Ranskassa.