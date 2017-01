Maarakennusalalta uusi tulevaisuus

Infra Ry järjestää Voittaja-roadshow'n, jossa on mahdollista tutustua alaan ja kokeilla taitojaan simulaattorissa.

Infra on väyliä, terminaaleja, talojen perustuksia ja kuntatekniikkaa, louhintaa, virkistysalueita – kaikkea, jota ilman maailma ei toimi. Infraa rakentamaan ja hoitamaan tarvitaan satapäin uusia maarakentamisen ammattilaisia.

"Rakennusalan luottamusindikaattori on nyt +15 prosenttia. Ala kasvoi viime vuonna noin 6 prosenttia – enemmän kuin muu teollisuus. Kasvu loi 9 400 uutta työpaikkaa, ja etenkin koulutetuista infra-ammattilaista on jo pulaa. Maarakentaja on siis tulevaisuuden voittaja, ja lähdimme rundille kertoaksemme tästä", INFRA ry:n toimitusjohtaja Paavo Syrjö sanoo.

INFRAn Voittaja-rekkakiertue sisältää maarakennussimulaattoreita ja muuta jännittävää hypisteltävää. Kiertue kurvaa Helsingin Narinkkatorille tiistaina 24. tammikuuta. Kaikkiaan tapahtuma tavoittaa 11 paikkakuntaa.

Koululuokkien toivotaan ilmoittautuvan kiertuepaikkakuntien tapahtumiin. "Vierailu vie yhden oppitunnin, jonka aikana nuoret pääsevät kokeilemaan oikeita kaivinkoneita ja maarakennussimulaattoreita. Kerromme kaiken tarvittavan maarakennusalan koulutuksista ja työurista", Paavo Syrjö lupaa.

Rakennusalan työkokeilu käyntiin 1.3.2017

Jos kiertuerekassa syttyy kipinä lähteä infra-alan opintoihin ja kesätöihin, mukaansa saa 300 euron koulutussetelin, jolla voi hankkia Työturvallisuus- ja Tieturva 1 -kortin. Korttikoulutukset ovat pakollisia alalle tultaessa. Voittaja-kampanjan korttikoulutukset pyritään järjestämään helmi–maaliskuussa 2017.

Kiertueella kerrotaan lisää myös rakennusalan tes-neuvotteluissa sovitusta työkokeilusta, jonka ansiosta alan töitä voi tietyin edellytyksin kokeilla ilman aiempaa koulutusta tai työkokemusta.

Voittaja-kiertueen aikataulu

24.1.2017 Helsinki, Narinkkatori; 25.1.2017 Vantaa TTS, Sarkatie 1; 31.1.–1.2.2017 Oulu OSAO, Asemakylänt. 5, Haukipudas; 2.–3.2.2017 Jyväskylä JAO, Viitaniementie; 1.–3.2. Jyväskylän Paviljonki; 7.2.2017 Turku Turun ammatti-instituutti, Hamppukatu 2; 8.–9.2.2017 Tampere TAKK, Kurssikeskuksenk. 11.–9.2. Tredu, Koivistont. 31; 10.2.2017 Kotka Ekami, Katariinan kampus, Lehmustie 4; 21.2.2017 Kuopio Kuopio-halli, Opistotie 4; 22.2.2017 Iisalmi Liikuntahalli, Välikatu 3.

Lisätiedot ja koululuokkien ilmoittautumiset: Janne Suntio, puh. 050 449 7559. Tietoa rakennusalan työkokeilusta: Mika Kortene, työmarkkinapäällikkö, INFRA; puh. 040 723 7226