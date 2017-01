Ruotsalainen metsäalan tutkimuslaitos Skogforsk on tutkinut viimeisen vuoden ajan korjurin, eli hakkuutyön ja kuljetuksen suorittavan yhdistelmäkoneen tehokkuutta. Tutkimukseen osallistuivat useat metsäyhtiöt, sekä konevalmistaja Komatsu Forest AB.

Tutkimukseen valmistettiin Komatsu X19-prototyyppikone, joka rakennettiin Komatsu 895-kuormatraktorin alustalle. Hakkuupäävarustus ja nosturi olivat järeästä hakkuukoneesta, hakkuupää on koneessa ohjaamosta poistumatta vaihdettavissa kuorman purun ajaksi normaaliin puutavarakahmariin. Koneen kuormatila on käännettävä ja se mahdollistaa puiden katkonnan suoraan kuormatilaan. Jo aikaisemmin on vastaavaa ratkaisua tutkittu, mutta silloin koneen järeys ei mahdollistanut järeiden runkojen käsittelyä. Nyt tutkimuksessa olikin lähtökohtana tehostaa uudistushakkuiden toteutusta.

Tutkimuksessa X19:sta verrattiin vastaavan järeyden tavanomaiseen kahden koneen työketjuun, koneina olivat Komatsu 941-harvesteri ja Komatsu 895-kuormatraktori. Tutkimuksen tuloksena todettiin, että X19 oli perinteistä koneketjua tehokkaampi lyhyillä ajomatkoilla (alle 220 metriä) ja hakattavan puun keskikoon ollessa alle 0,31 kuutiota. Tällöin kokonaiskustannuksen mitattiin olevan n. 5% pienempi X19:llä toimittaessa. Ero syntyy muun muassa pienemmistä polttoainekustannuksista. Tutkimustyömailla lajiteltavia puutavaralajeja oli viisi, jos puutavaralajien määrä olisi vähäisempi, korjurin tehokkuus paranisi suhteessa enemmän. Heikkoutena korjurilla on korkeampi investointikustannus, mutta tutkimuksessa todetaan X19-tyyppisessä konseptissa olevan hyvät kehitysmahdollisuudet pienirunkoisten uudistusalojen hakkuiden tehostamiseen.