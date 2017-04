Tilastokeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen (Luken) yhteinen selvitys keskittyy etenkin lämpöpumppuihin, aurinkoenergiaan ja polttopuuhun.

”Erilaisten lämpöpumppujen, aurinkopaneelien ja -keräinten määrä on kasvanut viime vuosina nopeasti. Laitteiden myyntitietojen rinnalle tarvitsemme tietoa laitteiden jakautumisesta erityyppisiin rakennuksiin. Erityisen kiinnostavaa on selvittää, millaisia lämmönlähdeyhdistelmiä taloissa on ja miten niitä käytetään. Esimerkiksi öljy- ja sähkölämmityksen rinnalla on usein käytössä ilmalämpöpumppu. Meillä on myös viitteitä, että yhdistelmien käytössä on alueellisia eroja”, yliaktuaari Virve Rouhiainen Tilastokeskuksesta sanoo.

Pientaloissa käytetyn polttopuun määrät selvitettiin edellisen kerran lähes 10 vuotta sitten. Puuta poltettiin silloin melkein seitsemän miljoonaa kuutiometriä, mistä yli viisi miljoonaa kuutiota oli runkopuuta.

”Polttopuusta saatiin peräti 40 prosenttia pientalojen lämmitysenergiasta. Myös puumäärä oli suuri, esimerkiksi metsäteollisuus on käyttänyt viime vuosina kotimaista koivukuitupuuta noin 7–8 miljoonan kuutiometriä vuodessa. Uusilla polttopuuluvuilla saadaan luotettavampi käsitys esimerkiksi uusiutuvan energian käytöstä ja metsiemme hakkuista”, sanoo yliaktuaari Jukka Torvelainen Luonnonvarakeskuksesta.

Suomessa on yhteensä noin miljoona pientaloa, lähes 140 000 paritaloa ja 400 000 rivitalohuoneistoa. Vapaa-ajan käytössä on lisäksi yli 500 000 kesämökkiä. Niiden joukosta on arvottu yhteensä 10 000 kohteen joukko, joiden tiedot yleistetään koskemaan kaikkia rakennuksia.

Kysely on lähetetty rakennuksen asukkaalle tai tuoreimmalle omistajalle. Etenkin rakennusten lämmitykseen käytetyn öljyn ja polttopuun sekä lämpöpumppujen, aurinkopaneelien ja -keräinten tiedot voidaan saada ainoastaan rakennusten asukkailta tai omistajilta. Tietojen selvittäminen vaatii heiltäkin asiaan paneutumista ja viitseliäisyyttä, mutta luotettavia tietoja ei ole mahdollista saada muulla tavalla.

Kyselyyn voi vastata joko Tilastokeskuksen verkkopalvelussa tai palauttamalla lomakkeen postitse. Verkossa vastaaminen on vaivattomin tapa.

Tulokset julkaistaan keväällä 2018 Luonnonvarakeskuksen www.stat.luke.fi ja Tilastokeskuksen www.stat.fi verkkosivuilla, mistä kaikki saavat tiedot maksutta käyttöönsä.