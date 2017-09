LS-Konepäivät järjestetään Oripään lentokentällä 29.9.-30.9.2017.

Lounais-Suomen koneyrittäjät järjestävät LS-Konepäivät nyt kaksipäiväisenä Oripään lentokentällä 29.9.-30.9.2017. Näyttelykansalle Okra-maatalousnäyttelyistä tutulla alueella on nähtävillä metsäkone-, maanrakennus- ja bioenergia-alan uutuuksia. Näyttelyssä on myös metsätyönäytösalue, näyttelyn sisäosastot sijaitsevat Oripään lentokentän Okra-hallissa, jossa on yli sata sisäosastoa. Alueiden välillä on messujunayhteys. Molempina päivinä näyttely on auki klo 9-17. Pääsymaksu on 10 euroa ja se sisältää pysäköinnin, lapset alle 12 vuotta pääsevät näyttelyyn ilmaiseksi.