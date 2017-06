Suomalainen metsäkonevalmistaja Logset Oy juhlii 25-vuotis syntymäpäiväänsä uusimalla metsäkoneiden värin mustaan. Kuormatraktori ja harvesteri saavat molemmat mustat ohjaamot. Myös puskurin ja konepellin suojan ulkonäköä on päivitetty ja ohjausjärjestelmän graafinen ilme sekä valikot uusittu kokonaan.

Uusien mustien Logset-koneiden valmistus on jo aloitettu. Ensimmäiset mustat metsäkoneet esitellään kesäkuun alussa Ruotsissa järjestettävillä Elmia Wood -messuilla. Uuden ulkonäön lisäksi mustissa metsäkoneissa on Logsetin kuormatraktoreille ja harvestereille kehittämä ohjausjärjestelmä: Total Operation and Control (TOC 2). Harvesterin yhdessä sauvaohjaimessa on 13 painiketta, eli kahdessa sauvaohjaimessa on yhteensä 26 painiketta. Ohjausjärjestelmän graafinen ilme ja valikot on uusittu kokonaan, jotta TOC 2 :n käyttö olisi nopeaa ja valmistajan sanojen mukaan intuitiivista.