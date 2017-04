Aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Finnpulpin Kuopion Sorsasaloon suunnitteilla olevalle biotuotetehtaalle ja sen yhteyteen rakennettavalle jätevedenpuhdistamolle.

Toteutuessaan 2020 käynnistyväksi suunnitellun tehtaan vuosituotanto tulee olemaan 1,2 miljoonaa tonnia havusellua. Lisäksi se tuottaa markkinoille muita biotuotteita ja sähköä myös ulkopuoliseen käyttöön. Lupaehdot ovat erittäin tiukat, yhtiö tutkii huolellisesti miten lupaehtoihin teknisesti päästään ja mitä se merkitsee investointihankkeelle. Ympäristöluvan myöntäminen on hankkeelle merkittävä etappi. Finnpulp jatkaa sijoittajaneuvotteluita, joiden rinnalla yhtiö vie eteenpäin hankkeen perussuunnittelua. Investoinnin toteuttamispäätös ajoittuu vuoden 2018 toiselle vuosipuoliskolle.

Finnpulp kehittää Sorsasalon tehtaan yhteydessä älykkään biotuotetehtaan konseptia. Tuotantolaitos tulisi olemaan maailman ensimmäinen älykkäät menetelmät ja keinoälyn hyödyntävä biotuotetehdas. Digitaalista ekosysteemiä rakennetaan yhteistyössä alan johtavien toimijoiden kanssa. Finnpulpin Älykäs Biotuotetehdas-konseptin avulla etsitän kilpailuetua esimerkiksi raaka-aine- ja toimitusketjun hallinnassa, tehtaan tukitoimintojen tehokkuudessa sekä tuotannon laadun ja määrän optimoinnissa.

Finnpulpin hanke on toteutuessaan maailman suurin havusellutehdas. Kokonaisuudessaan 1,4 miljardin euron tehdasinvestoinnin työllisyysvaikutus hankevaiheessa on 5 700 henkilötyövuotta. Valmiin biotuotetehtaan välitön työllisyysvaikutus Pohjois-Savossa on 1 500 vakituista työpaikkaa ja koko valtakunnallisessa arvoketjussa 3 400. Toiminnan käynnistyttyä tehdasalueella tulee työskentelemään 200 henkilöä. Puuraaka-ainetta tehdas käyttää 6,7 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, ollen hieman Metsä Fibren Äänekosken tehdasta suurempi.