Konecranes on Valtteri Bottaksen virallinen yhteistyökumppani maaliskuuhun 2018 ulottuvalla sopimuksella. Yhteistyösopimus julkistettiin Madridissa, Konecranesin vuotuisessa johdon konferenssissa.

Toimitusjohtaja Panu Routila puhui yhteistyötä tukevista tavoitteista ja arvoista.

“Valtterissa on kaikki ainekset seuraavaksi suureksi mestariksi. Olemme innoissamme yhteistyöstä, sillä uskomme sen hyödyttävän molempia osapuolia”, Routila sanoo. ”Vaikka kuluva kausi on alussa, Valtteri on jo saavuttanut uudessa tallissaan erinomaisia tuloksia. Se tekee yhteistyöstä vieläkin jännittävämpää.”

Tulevien kuukausien aikana Konecranesin nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat tulevat törmäämään yhteistyöhön muun muassa verkossa, sosiaalisen median kanavissa, videoilla ja ulkomainonnassa. Konecranes tulee näkymään myös Valtteri Bottaksen ajoasussa. Bottas vieraili Madridin tilaisuudessa tuoreeltaan Barcelonan GP:n jälkeen.