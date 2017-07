Kanadan Ontariossa asuva yrittäjä on kerännyt vuosien saatossa valtavan määrän maatalouskoneita, traktoreita ja muita laitteita. Lähes kaikki ovat Allis-Chalmersin valmistamia. Nyt omistajan täytettyä 73 vuotta hän on päättänyt laittaa kokoelmansa myyntiin.

George Nesbitt kasvoi ontariolaisella tilalla lähellä Suuria järviä. Hän oli jo pienenä poikana vakuuttunut, että Allis-Chalmersin täytyy olla erittäin hyvä traktorimerkki. George oli nimittäin tutkinut isänsä tilaamassa maatalousalan lehdessä julkaistuja Allis-Chalmersin mainoksia. Koneiden mainonta oli vilkasta sodan päätyttyä 1945 ja aikakauslehdet olivat täynnä hienoja värikkäitä ilmoituksia.

Kertomatta mitään vanhemmilleen hän oli postittanut yhteydenottopyynnön Allis-Chalmersille saadakseen traktoriesitteitä. Tästä oli seurauksena, että eräänä päivänä myyntimies kolkutti Nesbittien ovelle ja tiedusteli olisiko George tavattavissa.

Ovella ollut Georgen isä vastasi, että kyllä täällä asuu sen niminen, mutta poika on vasta seitsemänvuotias. Onneksi isä ja myyntimies olivat asiasta lähinnä huvittuneita, vaikka tulija oli joutunut ajamaan tilalle sadan kilometrin päästä. Myyntimies ei tässä vaiheessa saanut kauppoja aikaiseksi, mutta jätti Georgelle mukanaan tuomansa esitteet. Ne tulivat luetuksi äärimmäisen huolellisesti ja moneen kertaan.

Konemyyjän reissu ei jäänyt kuitenkaan hyödyttömäksi, sillä 15 vuotta tapahtuneen jälkeen George perusti oman maitotilan. Ensimmäiset uudet koneensa hän hankki samaiselta konemyyjältä. Vain kaksi vuotta aloittamisen jälkeen tilaa kohtasi paha onnettomuus, kun oikosulku navetassa sytytti tulipalon, joka tuhosi koko rakennuksen ja tappoi karjan.

Veloissaan olevan George Nesbittin tulevaisuuden mahdollisuudet eivät olleet kehuttavat, eikä epätoivoon vaipuminen ollut kaukana. Töiden piti kuitenkin jatkua. Ensimmäisenä oli haudattava palossa kuolleet eläimet. Ruhoja varten hän ryhtyi tekemään traktorilla kaivantoa lähellä sijaitsevalle joutomaalle. Kaivaminen oli edennyt vasta pintamaan poistoon kun George näki sen alta pilkottavan erityisen kaunisvärisen ja erittäin runsaaksi osoittautuneen soraesiintymän.

Tästä sai alkunsa Nesbittin pitkään jatkunut ja mukavasti kannattava soraliiketoiminta. Soran jalostusta varten perustettu yritys sai nimekseen Nesbitt Aggregates. Koristekivet sekä sora muodostivat George Nesbittin tärkeimmän tulolähteen seuraavat 50 vuotta.

George Nesbitt aloitti omien sanojensa mukaan varsinaisen ja vakavasti otettavan traktorikokoelman kartuttamisen yhdeksänkymmentäluvun lopussa. Nesbitt on kertonut, että huomattuaan omaksikin yllätyksekseen omistavansa jo lähes satakunta Allis-Chalmers-traktoria hän oli ajatellut, että miksei traktoreita voisi alkaa keräilläkin. Traktoreita on kokoelmassa nyt 300 ja niiden lisäksi Georgella on noin 100 muuta Allis-Chalmersin valmistamaa konetta kuten leikkuupuimureita ja tiehöyliä.

Kokoelmaa varten tilan maille on rakennettu kolme suurta pressuhallia. Kokoelmassa ovat käytännöllisesti katsoen kaikki Allis-Chalmersin maatalouspuolen mallit. Monista malleista löytyvät lisäksi kaikki saatavilla olleet versiot. Suuri osa koneista on entisöityjä. Kokoelman arvoksi on arvioitu yli 3 miljoonaa euroa.

Hinta-arvio perustuu osittain viime vuonna järjestettyyn huutokauppaan, jossa edesmenneen wisconsilaisen Don Fanettin mittava A-C-kokoelma huutokaupattiin. Silloin esimerkiksi erittäin hyvän D21:n hinta nousi 40 000 dollariin. Fanettin kokoelman traktorit olivat uuden veroisia tai virheettömiksi entisöityjä. Kokoelmaan kuului lukuisia hyvin vähän ajettuja traktoreita ja muun muassa vuonna 1985 valmistettu viimeinen Allis-Chalmers, jonka mittarissa oli alle 30 tuntia.

Huutokauppa pidetään tämän kuun 14 ja 15 päivänä. Lisätietoja www.georgenesbitttractormuseum.com ja www.mecum.com.

Huutokaupasta kertova esittelyvideo on nähtävissä you tubessa.